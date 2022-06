Gioiello dalla Serie A: 21 milioni e vola a Milano

Il calciomercato dell’Inter vedrà con ogni probabilità un colpo a sorpresa: l’offerta di Marotta per il rinforzo dal club di Serie A

La Serie A ha ormai chiuso i battenti e le attenzioni dei club italiani sono tutte rivolte al calciomercato estivo. L’attuale sessione, che segue il trionfo del Milan in campo, vedrà le big del nostro calcio darsi battaglia per portare a casa colpi di spessore ed insidiare la leadership rossonera. In tal senso, in casa Inter, restano diverse le ‘urgenze’ a cui Marotta dovrà necessariamente andare incontro il prima possibile. Dalla difesa che rischia di perdere de Vrij all’attacco, con Lautaro Martinez che potrebbe lasciare il posto allo svincolato Dybala.

Sogni e piste concrete anche se, un pò a sorpresa, la ‘Beneamata’ potrebbe spiazzare tutti con un colpo in Serie A. Occhi nella parte bassa della classifica. Secondo quanto riportato da ‘Salernotoday.it’, l’Inter avrebbe intenzione di fare sul serio per il gioello della Salernitana Ederson.

Marotta anticipa tutti: lo porta all’Inter

Il club lombardo, dal canto suo, ha già formulato un’offerta da 21 milioni di euro per provare a strappare alla società campana il brasiliano classe ’99, approdato a Salerno per 6 milioni di euro dal Corinthians. L’ipotesi cessione resta più che viva visto che, a certe cifre, la Salernitana metterebbe a segno una pesante plusvalenza con denaro fresco da reinvestire, successivamente, per rinforzare pesantemente la squadra.

Sabatini ci aveva quindi visto lungo, adesso l’Inter ha tutta l’intenzione di puntare forte sul centrocampista verdeoro. Al punto che la proposta avanzata da Beppe Marotta supererebbe quella dell’Atalanta, che ormai da settimane segue da vicino il talento granata. La ‘Dea’, dopo aver offerto 14 milioni si era poi spinta fino a 20, inserendo diverse contropartite tecniche. Adesso l’Inter vuole sbaragliare la concorrenza e regalare un nuovo innesto, anche in prospettiva, a Simone Inzaghi.

Il 22enne di Campo Grande, sotto contratto fino al 2026 con i campani, ha messo a segno 2 reti e firmato 1 assist vincente nelle 15 presenze complessive accumulate con la casacca della Salernitana.