Lo scambio beffa la Juve due volte: sgarbo in Serie A

La Juventus lavora alla sessione estiva di calciomercato, ma potrebbe subire una doppia beffa con un solo scambio

La rivoluzione Juventus è pronta a essere messa in atto nella sessione estiva di calciomercato che sta per aprirsi. I bianconeri infatti dovranno cambiare molte cose per poter tornare a lottare per lo scudetto ed essere nuovamente competitivi in Europa, cercando di superare l’incubo ottavi in Champions League.

Tra i giocatori osservati dalla società bianconera sembrerebbero essercene due potrebbero sfumare attraverso un solo scambio in estate. Il piano tra Fiorentina e Arsenal potrebbe portare la Juventus a depennare due nomi dalla lista degli obiettivi in un solo colpo.

Calciomercato Juventus, scambio Bellerin-Milenkovic: Fiorentina e Arsenal beffano i bianconeri

Saranno diversi i reparti in cui la Juventus dovrà intervenire per colmare le lacune presenti nella rosa di Massimiliano Allegri e costruire una squadra che torni ad alzare al cielo trofei. Da tempo i bianconeri hanno messo nel mirino il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che in Serie A ha mostrato qualità importanti e nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘viola’.

Un affare con l’Arsenal però potrebbe beffare due volte la Juventus. Infatti Milenkovic potrebbe essere inserito nell’affare tra Fiorentina e ‘Gunners’ per arrivare a Hector Bellerin, terzino destro di rientro all’Arsenal dal prestito al Betis Siviglia, che sarebbe finito anche nel mirino della Juventus. Dunque uno scambio che vedrebbe coinvolti due giocatori che interessano ai bianconeri e che con un solo colpo svanirebbero.