Milan e Juve asfaltate, si compie la profezia da 50 milioni

L’esterno d’attacco rientra nei piani del Liverpool dopo quattro anni dall’ultima volta mentre risuonano le vecchie dichiarazioni di Klopp; le italiane invece osservano

Ci sono volute tre lunghe stagioni prima di rendersi conto che forse il trasferimento al Chelsea è stato un passo troppo prematuro, all’età di vent’anni, quando al Borussia Dortmund era già considerato di vitale importanza.

Christian Pulisic, adesso, si mangia un po’ le mani perché in tutto questo arco di tempo con la maglia dei ‘Blues’ non ha mai brillato come avrebbe voluto. Non per qualche carenza a livello tecnico, quanto per il poco spazio avuto a disposizione. Con l’avvento di Tuchel in panchina, poi, il minutaggio si è ridotto ancora di più. Ed è per questo che le grandi realtà italiane come Milan e Juventus vorrebbero approfittare della situazione di malessere per contenderselo e portarlo in Italia. Se non fosse che, nelle ultime ore, sono trapelate informazioni di un certo peso direttamente dall’Inghilterra. Il Liverpool sarebbe tornato alla carica ed avrebbe pronti 50 milioni di euro.

Calciomercato, Klopp spiazza Milan e Juventus sull’obiettivo Pulisic

Il fatto curioso è che già diverso tempo prima del suo primo effettivo passaggio in terra inglese, il tecnico dei ‘Reds’ Jurgen Klopp rilasciò una dichiarazione secondo la quale egli ammetteva di essere un grande estimatore di Pulisic già dall’esperienza in Germania. A questo, aggiunse di vederlo giocare presto in Inghilterra. Tanto che nel 2018 il Liverpool tentò di strapparlo ai tedeschi del Dortmund prima che lo facesse il Chelsea l’anno seguente. La profezia dunque potrebbe finalmente compersi, con le italiane costrette ad inseguire.