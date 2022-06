Assist dal Barcellona: 7 milioni e Milan sbloccato

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo: la società rossonera può approfittare dell’assist dal Barcellona

Novità assoluta in casa rossonera con il Milan che potrebbe mettere a segno un nuovo colpo in attacco da regalare a Stefano Pioli: l’assist arriva proprio da Barcellona.

Come svelato dal quotidian spagnolo “Sport”, Ferran Jutglà lascerà il Barcellona nelle prossime ore e volerà in Belgio per sottoporsi alle visite mediche con il Club Bruges: la presentazione ufficiale sarà a metà settimana. Il club belga verserà nelle casse del club blaugrana circa 7 milioni di euro senza opzione di riscatto.

E così proprio dal Club Bruges potrebbe andar via la stellina, classe 2001, Charles De Ketelaere che è stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane. Per lui servirebbero circa 40 milioni di euro: in questa stagione ha messo a segno 18 gol complessivi con dieci assist vincenti. La società rossonera è al lavoro per nuovi innesti di valore in vista della prossima stagione, soprattutto dopo una stagione da urlo.

Calciomercato Milan, c’è anche Zaniolo nel mirino

Nel mirino del Milan ci sarebbe anche il talentuoso attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, che potrebbe dire addio alla Roma dopo il gol decisivo in finale di Conference League. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore con la sua voglia di cambiare aria volando via dalla Capitale.