Empoli, UFFICIALE l’erede di Andreazzoli: il comunicato

Dopo la separazione da Andreazzoli l’Empoli ha scelto il suo erede per la panchina: c’è il comunicato ufficiale del club

Un addio amaro quello di Aurelio Andreazzoli all’Empoli. Il club toscano si è agevolmente salvato grazie a una prima parte di stagione di grande livello, mentre la seconda parte è stata sicuramente più deludente. Nonostante la salvezza la società ha deciso di esonerare Andreazzoli dalla panchina dell’Empoli a stagione terminata.

Una decisione che ha colto di sorpresa tutti, anche lo stesso tecnico sembrerebbe. Così il club è tornato sul mercato a cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione e la decisione è stata finalmente presa. Ufficializzato il nuovo tecnico attraverso un comunicato.

Calciomercato Empoli, UFFICIALE Zanetti: il comunicato

Riparte dall’Empoli Paolo Zanetti, dopo essere stato esonerato dal Venezia. La retrocessione in Serie B è stata fatale per il tecnico, che però ha subito trovato una nuova sistemazione in Serie A. Infatti, dopo l’esonero a sorpresa di Aurelio Andreazzoli, l’Empoli ha scelto proprio Zanetti per guidare la squadra il prossimo anno. Per Zanetti è un ritorno quello nel club toscano, dove ha giocato da calciatore.

Il comunicato ufficiale dell’Empoli svela: “L’Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo Zanetti. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione”.