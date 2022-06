Jorginho-Juve innesca l’effetto domino: addio Milan, Maldini si consola subito

Jorginho verso la Juve: addio Milan che si consola con un altro big del Chelsea

Il calciomercato estivo vedrà tra i grandi protagonisti i centrocampisti. Molti di loro come Paul Pogba sono in scadenza e andranno via a parametro zero dai loro rispettivi club, altri hanno molte richieste nonostante il loro attuale contratto.

In Serie A potrebbe concretizzarsi un incrocio sorprendente di mercato tra centrocampisti che coinvolge Juventus e Milan. Si tratterebbe di un triangolo che coinvolge Pulusic, Jorginho e Bennacer. Il centrocampista statunitense del Chelsea è nel mirino del Milan ormai da diverso tempo. Il classe ’98 ha vissuto stagioni di alti e bassi ai Blues e, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, sarebbe disposto a cambiare maglia. Anche un altro centrocampista del Chelsea potrebbe trasferirsi, direzione Serie A. Si tratta di Jorginho, richiesto dalla Juventus come nuovo perno del centrocampo di Massimiliano Allegri.

Jorginho alla Juve: il Chelsea punta Bennacer

Il triangolo si chiuderebbe con la mossa del Chelsea che per sostituire Jorginho punterebbe su Ismael Bennacer. Un asse, quello col Milan, che coinvolgerebbe anche Christian Pulisic e che potrebbe portare ad un accordo tra i due club.

L’ago della bilancia dell’intreccio di mercato potrebbe essere proprio Jorginho. Il campione d’Europa è in scadenza tra un anno col Chelsea e sta concretamente valutando di lasciare Londra per tornare in Serie A. Il suo futuro sposterebbe anche quello di Bennacer e Pulisic.