Calciomercato Juventus, Rabiot porta l’attaccante: i dettagli

Rabiot possibile pedina di scambio: l’ipotesi in casa Juventus. Tutti i dettagli

È ancora da scrivere anche il futuro di Adrien Rabiot in casa Juventus. C’è anche il francese tra i centrocampisti in bilico, considerati non incedibili dalla società bianconera.

Di fronte alla giusta offerta, l’ex PSG potrebbe lasciare Torino, e nelle ultime ore è rispuntata la pista Manchester United. Nel corso della stagione, Massimiliano Allegri ha parlato così del francese: “Rabiot è un giocatore che è stato cresciuto come se fosse un giocatore di grandissime qualità tecniche, un numero 10, invece è un giocatore di grandissima quantità che ci mette anche giocate di qualità. Ha uno strapotere fisico pauroso. Ma se viene valutato come giocatore di qualità e se ti aspetti dieci gol, è un problema. Anche io mi aspettavo potesse segnare dieci gol, ma è un giocatore diverso e anche lui sapendolo è più sereno. I giocatori vanno valutati per le proprie caratteristiche, per quello che sanno fare, non per quello che non sanno fare”. Fallito, dunque, l’esperimento dei dieci gol da parte di Allegri: ecco il possibile affare per la cessione di Rabiot.

Calciomercato Juve, l’ipotesi di scambio con il Manchester United

Mentre Rabiot non è tra gli incedibili della Juventus, è a tutti gli effetti sul mercato Anthony Martial in casa Manchester United. Sfruttando l’interesse dei Red Devils, il club bianconero potrebbe così proporre uno scambio tra i due francesi, entrambi valutati circa 20 milioni di euro. Un eventuale affare che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.