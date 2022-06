Dubbi Cuadrado-Juventus: piomba Marotta con l’escamotage

Rinnovo di contratto del colombiano in bilico, Marotta potrebbe approfittare della tensione in casa Juventus per portarlo all’Inter con ingegno

La questione legata al rinnovo di contratto di Cuadrado con la Juventus si è rivelata ben più difficile di quel che inizialmente poteva sembrare. La proposta al ribasso, infatti, non stuzzica l’attrattiva del colombiano che potrebbe dunque anche ipotizzare un clamoroso addio, nonostante l’importanza che tutt’ora riveste negli schemi di Allegri.

Ad approfittare della situazione incerta è proprio l’ex dirigente bianconero Giuseppe Marotta, ora amministratore delegato dell’Inter, attraverso una mossa particolarmente ingegnosa: 15 milioni di euro cash oppure il cartellino di de Vrij, uno dei calciatori più volte indicati come partenti e potenzialmente utili alla causa della casa piemontese.

A dare man forte al clamoroso trasferimento potrebbe esserci anche l’ottimo rapporto che intercorre tra la dirigenza nerazzurra e Lucci, agente di Cuadrado, così come quello tra la dirigenza bianconera ed Enzo Raiola, agente di de Vrij.