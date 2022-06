Poker di squadre per Bale: Milan, così cambia tutto

Attende una nuova avventura Gareth Bale, che a fine giugno lascerà ufficialmente il Real Madrid: 4 squadre in corsa, c’è anche il Milan

La rivoluzione in casa Real Madrid è iniziata e diversi dei senatori stanno lasciando il club spagnolo. Tra questi c’è anche Gareth Bale, esterno offensivo classe ’89, che a giugno lascerà i ‘Blancos’ a parametro zero. Il suo addio è già stato annunciato ma la sua nuova destinazione è ancora tutta da decidere.

Al momento sembrerebbero essere quattro le squadre più interessate al gallese, che ieri ha conquistato con la sua Nazionale il pass per il Mondiale in Qatar. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe avere una marcia in più rispetto alle concorrenti.

Calciomercato Milan, obiettivo Bale: i rossoneri possono offrire garanzie

Ucraina battuta e Mondiale conquistato per il Galles, un risultato storico al quale il prossimo dicembre vorrà partecipare anche Gareth Bale. L’esterno offensivo ha infatti annunciato il suo addio al Real Madrid a fine giugno, ma la nuova destinazione non sarebbe ancora nota.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, al momento sarebbe quattro le possibilità per il gallese: Milan, Tottenham, Cardiff o MLS. Il Tottenham però sulla fascia ha appena acquistato Perisic, dunque potrebbe tirarsi fuori dalla corsa. Per rimanere ancora in un top campionato in vista del Mondiale le opzioni Cardiff e MLS andrebbero dunque escluse. Per questo motivo il Milan potrebbe essere la soluzione migliore per giocare ancora in un top club e mettersi in evidenza.