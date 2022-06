CMNEWS | Non solo Inter, con la cessione può arrivare Dybala

Futuro in bilico per l’attaccante argentino, Paulo Dybala, che resta sempre vicino all’Inter: ipotesi suggestiva anche all’estero

Paulo Dybala non ha ancora deciso il suo futuro: l’Inter resta pronta a chiudere, ma resiste anche la pista che porta direttamente a Madrid.

Dopo aver messo fine alla sua esperienza alla Juventus, la Joya deve ora sciogliere il dubbio sulla prossima destinazione. Dei passi mossi dall’Inter, che deve però fare prima spazio in rosa, si sa molto, ma tra le pretendenti resiste anche l’Atletico Madrid. Per Simeone è un desiderio di vecchia data ma, come sempre, tutto dipenderà dalle cifre chiede dal calciatore. Come raccolto da ‘Calciomercatonews.com’, al momento Dybala per l’Atletico Madrid non è una priorità e per far partire l’assalto deciso occorre la cessione di uno tra Lemar e Correa.

Calciomercato, c’è sempre l’Inter in pole per Dybala

Ad oggi il mercato dell’Atletico Madrid non ha come esigenza primaria un attaccante. Per i Colchoneros è più urgente l’acquisto di un centrocampista e di un laterale. Dybala resta un nome sullo sfondo che potrebbe diventare pista calda nel caso in cui uno tra Lemar e Correa andasse via.

Per l’ex numero 10 della Juventus quindi occorrerà ancora attendere, proprio come per l’Inter: i nerazzurri, infatti, attendono l’addio di Sanchez per poter chiudere l’affare. La Joya è stata accostata anche alla Roma ma in pole resiste sempre l’Inter. Nei prossimi giorni si arriverà alla decisione definitiva del giocatore. Dopo l’addio alla Juventus ufficializzato qualche settimana fa, sta per arrivare il momento di decidere il futuro.

Alessio Lento