Di Maria, la Juve ha fretta: cosa sta succedendo

La Juventus vuole acquistare Angel Di Maria e ha fretta di chiudere l’operazione a parametro zero: ecco cosa sta succedendo

Di Maria andrà alla Juventus? La situazione non è semplice e diventa sempre più difficile giorno dopo giorno. La ghiotta opportunità ha attratto i bianconeri, tenendo conto che l’esperto attaccante ha già detto addio al Paris Saint Germain. L’esterno si libererà definitivamente dal club parigino il 1 luglio, di conseguenza c’è la possibilità di acquistarlo a parametro zero.

Nonostante l’età avanzata del calciatore, che ha compiuto 34 anni lo scorso 14 febbraio, stiamo parlando comunque di un profilo di altissimo livello. Per giunta in ottimo stato dal punto di vista psicofisico, come ha dimostrato anche nella Finalissima contro l’Italia. A certe condizioni economiche chiaramente fa gola.

Calciomercato Juventus, affare Di Maria: il punto

Ma in queste ore stanno aumentando i dubbi sulla possibile operazione. ‘Calciomercato.it’ riferisce ulteriori aggiornamenti in tal senso. Le parti in causa stanno continuando a dialogare: il calciatore non ha ancora preso una decisione definitiva e la risposta non arriverà a breve. La Juventus ha fretta di chiudere per concentrarsi su altri ruoli, senza considerare che su Di Maria è in forte pressing il Barcellona. L’argentino, invece, vuole prendersi ulteriore tempo prima di comunicare la scelta finale e, di conseguenza, bisognerà aspettare qualche altro giorno per conoscere il suo destino. In più, c’è l’ostacolo riguardante la richiesta del contratto di un anno da parte del classe ’88, che non convince affatto i bianconeri. Vedremo come andrà a finire la vicenda.