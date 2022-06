Fuori dai piani del top club: la Juve lo prende a zero

Trequartista ma anche esterno d’attacco in un eventuale 4-3-3: il futuro del tedesco può essere alla Juventus

Probabilmente il Psg ripartirà da Galtier, quel che è certo è che la squadra subirà un profondo rinnovamento. Sono tanti i cosiddetti esuberi, si fa il nome anche di Neymar tra gli indesiderati ma il brasiliano è inaccessibile per quasi tutti i club al mondo e quei due-tre che potrebbero permetterselo non sono interessati.

Sulla lista di sbarco c’è ovviamente Mauro Icardi, la cui parabola discendente è ormai sotto gli occhi di tutti. Tranne che dei suoi, vedi la piccata e maleducata risposta social a un articolo de ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui si metteva in evidenza proprio la brutta piega che ha preso la sua carriera. Come Neymar, Icardi è prigioniero di se stesso, o meglio del suo ricco contratto da 12 milioni bonus inclusi in scadenza nel 2024. Incedibile, seppur non è escluso che a mercato inoltrato possa riemergere la pista Juventus, del resto ai bianconeri farebbe comodo un vice Vlahovic. E ‘Maurito’ è molto stimato da Allegri… A proposito dei bianconeri, occhio pure al nome di un altro indesiderato dei parigini: Draxler.

Il 28enne di Gladbeck ha la valigia in mano e forse ancora la voglia di rimettersi in discussione altrove. Trequartista nonché esterno d’attacco in un eventuale 4-3-3, tatticamente e non solo potrebbe far comodo all’allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, Draxler a zero (o quasi)

Draxler può essere offerto a ‘La Vecchia Signora’ dai suoi agenti. Il suo contratto da circa 7 milioni lordi scade fra due anni, ma visto lo status di sgradito, la Juve potrebbe prenderlo in considerazione solo se riuscisse a liberarsi a zero o attraverso un piccolo indennizzo.