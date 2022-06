La Juventus rilancia per il regista: scambio con l’attaccante

La Juventus continua a seguire con attenzione Tomas Soucek del West Ham United. Le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri di Massimiliano Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri sta costruendo la squadra in vista della prossima stagione. L’estate di calciomercato che si sta avvicinando è già iniziata per la Vecchia Signora che sembra aver completato tutto per l’arrivo, anzi il ritorno, alla Continassa di Paul Pogba, centrocampista francese che aveva lasciato proprio Torino per vestire la maglia del Manchester United.

Con i Red Devils, il polpo, campione del mondo con la Francia nel 2018, non è mai riuscito davvero ad incidere e cerca il rilancio in ambito nazionale ed europeo proprio con la maglia della Juventus, club che lo aveva lanciato e proiettato come uno dei migliori interni del calcio continentale. Non solo, i bianconeri sono a caccia di un altro centrocampista che possa prendere le chiavi della regia. In quest’ottica, attenzione al profilo di un giocatore che arriva dal West Ham in Premier League.

Stiamo parlando di Tomas Soucek, mediano e tuttocampista del club londinese. Il giocatore originario della Repubblica Ceca, già attenzionato da Pavel Nedved, dirigente proprio della Juventus, sarebbe il profilo perfetto per completare il reparto mediano della Vecchia Signora. Un elemento di assoluta fisicità, come piace a Massimiliano Allegri, ma allo stesso tempo qualità che possa dettare i ritmi del gioco della squadra.

Calciomercato Juventus, obiettivo Soucek: occhio allo scambio

Tomas Soucek è stato senza dubbio un grande protagonista dell’ultima stagione del West Ham. Sono 35 i gettoni nel campionato inglese con 5 gol messi a segno (è anche rigorista) e un assist servito ai compagni di squadra. La valutazione del ceco, in scadenza di contratto nel 2024, è di circa 45 milioni di euro. Una cifra decisamente molto alta che la Juventus vorrebbe abbassare con l’inserimento di una contropartita. Occhio al nome di Alex Sandro, in scadenza nel 2023, ma anche a quello di Kean se dovesse confermare il suo arrivo a titolo definitivo alla Continassa.