Napoli vicina al post-Koulibaly, occasione Juventus

I partenopei avrebbero trovato il degno erede di Koulibaly, adesso la Juventus può davvero tentare il colpo decisivo da affiancare a de Ligt

Il Napoli è divenuta una delle realtà di maggior successo del calcio italiano degli ultimi anni. Parte del merito, oltre che di una dirigenza sempre piuttosto attenta alla costruzione ma soprattutto il mantenimento dell’intesa e il benessere interno alla squadra, è dei singoli.

Tra questi spicca il roccioso difensore centrale Kalidou Koulibaly. Dopo tanti anni di gioie e sacrifici in maglia azzurra, il calciatore potrebbe però avere la chance di cambiare aria e ricominciare a fare la storia altrove. Non è un caso che la Juventus, al netto della perdita di Chiellini e della presenza del solo de Ligt, abbia messo gli occhi su di lui già da settimane come riportato da ‘calciomercato.it‘. Adesso il club bianconero potrebbe avere una ghiottissima occasione di stringere la morsa, perché il Napoli dal canto suo avrebbe già trovato un degno rimpiazzo.

Si tratta del difensore Jhon Lucumí, attualmente in forze al Genk nella massima serie belga. Il colombiano classe ’98 è da tempo nella lista degli obiettivi di mercato di Giuntoli, con il quale ci sono stati già dei primi contatti informali. Questi potrebbero essere formalizzati già dalla prossima settimana. Il valore del suo cartellino è attualmente fermo intorno ai 13 milioni di euro, una cifra decisamente meno esosa rispetto alle altre alternative prese finora in considerazione dalla dirigenza partenopea.