Ad Salernitana alla CMIT TV: “Ederson-Inter, ecco la verità”

L’Ad della Salernitana, Maurizio Milan, svela la verità alla CMIT TV sull’affare Ederson-Inter: tutte le possibili cifre

Sarà molto lungo il calciomercato estivo, ma anche se non ha ancora aperto, è già già infuocato. I club infatti con l’inizio del campionato anticipato per il Mondiale, cercano di mettere a segno i colpi prima della preparazione estiva. In casa Inter in particolare il mirino sembrerebbe essere puntato tra le fila della Salernitana.

Infatti i nerazzurri starebbero osservando con interesse il centrocampista brasiliano Ederson, arrivato alla Salernitana a gennaio dal Corinthians per 6,5 milioni. In metà stagione Ederson avrebbe attirato su di sé l’interesse di diversi club, tra cui proprio l’Inter. Svelata la verità sull’affare e il prezzo del centrocampista.

Calciomercato Inter, Milan svela la verità su Ederson: “Nessuna proposta formale”

Classe 1999, tecnica da brasiliano vero, Ederson in mezza ha stagione ha già conquistato l’Italia. Il centrocampista della Salernitana arrivato a gennaio ha collezionato 15 presenze, mettendo a segno due gol e un assist. Il suo rendimento ha portato l’Inter a mettere gli occhi su di lui. A svelare la verità sull’interesse dei nerazzurri è stato l’Ad della Salernitana, Maurizio Milan, che hai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it ha affermato:

“In questo momento è un giocatore molto appetibile. Diciamo che non c’è nessuna proposta formale, abbiamo molte suggestioni tra cui quella dell’Inter di qualche giorno fa”. Poi ha continuando svelando il prezzo del brasiliano: “La valutazione per il calciatore si avvicina ai 20 milioni, ma non abbiamo aperto alcuna negoziazione, solo dialoghi tra cui quello con l’Inter”. Dunque l’interesse dell’Inter è confermato, ma manca ancora l’offerta ufficiale.