Infortunio Skriniar: ecco come stanno le cose

L’Inter in ansia: arriva l’esito degli esami strumentali di Milan Skriniar

Non arrivano buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi, Milan Skriniar è uscito per infortunio durante la gara tra Slovacchia e Kazakistan.

Il difensore centrale nerazzurro è stato sostituito dal al 43′ del primo tempo nella gara valida per la seconda giornata del gruppo 3 di Lega C della Nations League. Dopo l’uscita dal campo Skriniar si è messo le mani sul volto che non hanno lasciato pensare a qualcosa di lieve. In realtà l’esito degli esami strumentali rincuora il giocatore e ovviamente l’Inter: Confermato il problema muscolare alla coscia senza, però, interessamento dei legamenti del ginocchio. L’Inter è in contatto con lo staff medico della Slovacchia e attende ulteriori aggiornamenti.