PSG senza limiti, l’Inter trema: doppio ‘scippo’

Il PSG come sempre non ha limiti durante il calciomercato estivo: doppio ‘scippo’ all’Inter che inizia a tremare

Calciomercato estivo che inizia a entrare nel vivo, nonostante manchi ancora qualche settimana all’apertura ufficiale dei trasferimenti. Come sempre tra le grandi potenze economiche del calciomercato ci sarà il PSG, che vorrà puntare ancora una volta sui migliori talenti in circolazione per cercare di conquistare la tanto ambita Champions League.

I parigini però sembrerebbero aver messo il mirino in casa Inter e non solo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I nerazzurri tremano per l’assalto al big e lo ‘scippo’ di uno degli obiettivi nella lista dei trasferimenti da tempo.

Calciomercato Inter, il PSG punta Skriniar e non solo: nel mirino anche Scamacca

L’Inter si prepara a costruire la rosa per la prossima stagione, quando si tornerà a lottare per vincere lo scudetto, sfumato all’ultima giornata quest’anno. A complicare i piani della società nerazzurra però potrebbe essere il PSG, potenza economica europea.

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’ infatti, i parigini avrebbero messo due giocatori nella lista delle priorità di questo calciomercato estivo. Il primo sarebbe Milan Skriniar, difensore e punto fermo della retroguardia dell’Inter. Il secondo invece sarebbe Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che ha attirato su di sé l’interesse di molte società, tra cui proprio l’Inter. Dunque il PSG potrebbe sia strappare il big all’Inter che soffiargli uno degli obiettivi per l’attacco.