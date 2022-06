Nuovo obiettivo a centrocampo: servono 40 milioni

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere nel mirino il nome di Kalvin Phillips, centrocampista centrale del Leeds: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri si sta preparando in vista dell’inizio della prossima stagione calcistica che, nella sua continuità, sarà un inedito vista la presenza, a cavallo fra la fine di autunno e l’inizio dell’inverno, del mondiale in Qatar che spezzerà i vari tornei per club.

I bianconeri ritroveranno nell’annata del rilancio Paul Pogba. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Manchester United, è pronto a ritrovare la vecchia brillantezza proprio fra le mura amiche dell’Allianz Stadium, ma la sessione di calciomercato non è di certo finita qui per la Juventus. Il futuro infatti di Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese arrivato dall’Ajax, sembra essere in bilico con diversi top club sulle sue tracce. In caso di partenza del classe 1999, la Juventus potrebbe anche decidere di investire una parte del ricavato ancora una volta per un centrocampista.

Il nuovo nome caldo potrebbe essere quello di Kalvin Phillips, centrocampista centrale tuttofare del Leeds cresciuto sotto l’ala protettrice del Loco Bielsa in Inghilterra. Il classe 1995, titolare ad Euro 2020 con la maglia della sua nazionale, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il club britannico nel 2024.

Calciomercato Juventus, obiettivo Phillips: la strategia

Il centrocampista inglese potrebbe essere quell’elemento di rottura che manca al reparto a disposizione di Massimiliano Allegri. Phillips, che ha lottato per non retrocedere nell’ultima stagione con la casacca del Leeds, ha vissuto un’annata particolare contraddistinta da qualche infortunio di troppo, nella quale non è riuscito a confermare quanto di buono messo in mostra lo scorso anno, culminato poi con la cavalcata ad Euro 2020 interrotta soltanto dall’Italia di Roberto Mancini. La Juventus potrebbe segnare il rilancio di Phillips, giocatore box to box che potrebbe aggiungere e dare qualità e quantità alla “nuova” Vecchia Signora.