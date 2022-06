Il Milan parla francese: nome a sorpresa per la mediana

Il Milan, in ambito di calciomercato, continua ad osservare molto attentamente le varie opportunità in Francia: nuovo nome per il centrocampo

Sarà un’estate calda e intensa per il Milan. Dopo aver vinto lo scudetto, i rossoneri non hanno la minima intenzione di accontentarsi. La volontà è rinforzare il più possibile la rosa di mister Pioli durante la sessione di calciomercato, in modo da alzare ulteriormente l’asticella degli obiettivi. Come noto, il duo Maldini-Massara, confermatissimo dalla nuova proprietà targata RedBird, punta con decisione il proprio mirino in Francia alla ricerca di occasioni interessanti, sia per il presente che per il futuro.

È sempre più vicino l’arrivo di Renato Sanches: il ‘Diavolo’ ritiene che il portoghese del Lille sia il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Franck Kessie. I lombardi vorrebbero anche prelevare il cartellino di Botman, ma in questo caso l’operazione è più complicata a causa della concorrenza. A breve, inoltre, si unirà alla truppa rossonera Yacine Adli, acquistato la scorsa estate e rimasto in prestito un anno al Bordeaux per proseguire la crescita. Sempre dal Bordeaux, con cui il Milan vanta ottimi rapporti, potrebbe arrivare un altro giovane centrocampista.

Calciomercato Milan, piace un talento del Bordeaux

Stiamo parlando di Jean Onana, mediano camerunense classe 2000. È uno dei pezzi pregiati del club francese, che dopo la retrocessione in Ligue 2 si vede costretto a cedere per rifinanziare le casse societarie. Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, la dirigenza lombarda avrebbe messo gli occhi sul calciatore, che piace particolarmente pure allo Schalke 04. La scadenza del contratto è prevista per giugno 2026 e la valutazione si attesta attorno ai 10 milioni di euro. A condizioni vantaggiose, i rossoneri potrebbe fare un tentativo per portare Onana a Milano.