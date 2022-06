Gattuso fa terra bruciata, doppio sgarbo dopo la rottura con l’allenatore

Dopo aver sbirciato in casa Inter e Juventus, il neo tecnico del Valencia potrebbe prelevare uno degli scontenti di casa Napoli – suo ex club

L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Valencia sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Gran sorriso, penna sulla copia del contratto e via col lavoro di puntellamento sul mercato. L’obiettivo è infatti quello di rendere maggiormente competitiva una delle realtà più seguite del calcio spagnolo, riportarla alla vecchia gloria.

Provenendo proprio dall’ultima esperienza su suolo italiano, il tecnico calabrese avrebbe già fatto un paio di nomi da selezionare nelle prossime settimane al netto di qualche sacrificio interno del calibro di Guedes e Soler. Il primo è quello di Matias Vecino, in uscita dall’Inter di Inzaghi. Il secondo, ben più suggestivo, è quello di Wes McKennie della Juventus con Arthur a seguire subito dopo. Ma chi più si guadagnerà le attenzioni mediatiche sarà Mattia Politano.

L’esterno della Nazionale non ha infatti concluso la sua stagione con la maglia del Napoli nel miglior modo possibile. Complice, a detta del suo agente in esclusiva su ‘calciomercato.it‘, un calo della fiducia del calciatore nei confronti del suo tecnico attuale, Luciano Spalletti. “Noi abbiamo visto da parte del tecnico una scelta drastica e lì è venuto un po’ a mancare quel rapporto di fiducia che ha un po’ infastidito tutti noi, non siamo riusciti a darci una spiegazione”, ha rivelato Mario Giuffredi. Come se non bastasse, ai desideri di lasciare Napoli si aggiunge anche lo sguardo di chi come Gattuso ha allenato i partenopei proprio di recente.

Calciomercato, Politano obiettivo più che concreto

L’agente Giuffredi ha confidato di prendere in considerazione tutte quelle offerte che saranno ritenute consone e propedeutiche al benessere futuro del proprio assistito. Politano, dunque, potrebbe essere la scelta ideale per la composizione del nuovo attacco di Gattuso per la prossima stagione al Valencia. Non resta che attendere una formalizzazione della trattativa.