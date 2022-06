Inter, altro esterno nel mirino: trattativa per il gioiello dell’U21

L’Inter punta un altro giovane italiano per la corsia di sinistra oltre a Bellanova

L’Inter è a lavoro per chiudere il colpo Dybala. L’agente dell’argentino, Antun, nella giornata di ieri si è recato nella sede dell’Inter per discutere del futuro della ‘Joya’ e nella prossima settimana ci sarà un altro incontro che potrebbe essere quello decisivo.

In ballo c’è anche il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku con il Chelsea che ha aperto al prestito. Dopo l’addio di Ivan Perisic, l’Inter sta anche seguendo diversi profili per le corsie esterne. Simone Inzaghi potrà contare su Dumfries e Darmian a destra e su Gosens a sinistra che, arrivato a gennaio dall’Atalanta, non ha quasi mai avuto la possibilità di mettersi in mostra. Beppe Marotta sta seguendo diversi profili per garantire un’alternativa di livello al tedesco ex Atalanta. La pista più calda è quella che porta a Raoul Bellanova del Cagliari. Il classe 2000 si è messo in mostra col club sardo ma anche con la nazionale Under-21 e adesso potrebbe essere pronto per il grande salto.

Non solo Bellanova: l’Inter segue anche Cambiaso

L’Inter, però, sta seguendo anche altri profili e secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’alternativa a Bellanova è Andrea Cambiaso, terzino classe 2000, anche lui nel giro della nazionale U21. Reduce da una stagione positiva al Genoa, nonostante la retrocessione, piace ai nerazzurri già da tempo.

L’Inter potrebbe inserire anche delle contropartite tecniche per abbassare la richiesta del Genoa che, però, visto il contratto di Cambiaso in scadenza tra un anno, non può forzare troppo sulla cifra. I nerazzurri potrebbero aggiudicarselo per circa 10 milioni di euro e al momento rimane una soluzione concreta oltre a Bellanova.