Il Real Madrid vende ‘tutti’: l’Inter ora ha un problema

La mossa del Real Madrid in uscita potrebbe rappresentare un problema per l’Inter: Ancelotti fa spazio per un grande colpo

Il Real Madrid deve ancora fare i conti con la ‘delusione’ Mbappe: il francese ha rinnovato con il Paris Saint-Germain, lasciando a mani vuote Florentino Perez che già pregustava il grande colpo, per di più a zero.

Le ‘merengues’ però non hanno intenzione di mollare la presa e il presidente studia i prossimi obiettivi per garantire ad Ancelotti un arrivo importante nel reparto avanzato. Proprio in attacco i campioni d’Europa prevedono diversi addii. Con Bale che ha terminato il suo contratto, sono sul piede di partenza anche Jovic e Mariano Diaz. Entrambi non rientrano nei piani di Ancelotti e potrebbero essere ceduti al miglior offerente. Un doppio addio che aprirebbe la porta ad un intervento anche al centro del reparto offensivo. Ed è qui che entra in scena l’Inter.

Calciomercato Inter, Ancelotti all’assalto di Lautaro Martinez

Con Jovic e Mariano via, il Real Madrid avrebbe la necessità di inserire un punta centrale nella rosa, per non restare con il solo Benzema. Un profilo che piace, e non da oggi, è quello di Lautaro Martinez. Ancora giovane, ma già con una discreta esperienza internazionale, il ‘Toro’ ha le caratteristiche giuste per entrare a far parte della rosa delle merengues.

Anche perché l’argentino potrebbe anche giocare insieme a Benzema, garantendo quindi un’alternativa ad Ancelotti. Per Martinez da Madrid potrebbe partire un’offerta da sessanta milioni di euro più bonus, una cifra non ancora sufficiente per convincere l’Inter. Marotta, infatti, partirebbe da una valutazione di 70-80 milioni di euro. Ipotesi sul campo anche perché i nerazzurri stanno lavorando all’arrivo di Dybala e si rincorrono le voci su un ritorno di Lukaku. Con l’eventuale doppio arrivo, a partire potrebbe essere proprio Lautaro Martinez ed il Real Madrid è pronto all’assalto.