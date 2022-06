Un altro big del Real va via: ritorno di fiamma con la Juve

Un altro big del Real Madrid potrebbe andare via e la Juventus torna a provarci

In casa Real Madrid il futuro di molti calciatori è sempre fonte di grande interesse per i grandi club di Serie A. Molti big dei blancos sembrano arrivati al termine della loro avventura e potrebbero diventare molto appetibili.

Marco Asensio è nel mirino di Juventus e Milan e presto potrebbe liberarsi dal Real Madrid, nonostante il contratto fino al 2023. Un altro top player che potrebbe lasciare Madrid è Toni Kroos. Il centrocampista tedesco potrebbe perdere terreno, visto l’investimento da 80 milioni di euro che il Real Madrid ha appena fatto per Aurélien Tchouameni. Il giovane talento francese classe 2000 insieme a Camavinga potrebbe diventare il perno del Real del futuro e Kroos a 32 anni rischia di trovare meno spazio.

Tchouameni libera Kroos: ritorno di fiamma con la Juve

Come riportato da ‘El Nacional’, con l’arrivo del gioiellino del Monaco, Kroos potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di lasciare il Real Madrid e in questo caso tornerebbe su di lui la Juventus. I bianconeri lo hanno corteggiato spesso in passato e questa volta potrebbero sfruttare l’arrivo di Tchouameni al Real per tentare l’affondo decisivo.

Il centrocampista tedesco anche quest’anno ha dimostrato di poter essere ancora un giocatore di livello assoluto. Ha vinto Liga e Champions al fianco del suo compagno Modric ma adesso potrebbe aver voglia di una nuova sfida, ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Real.