Grande esterno per Allegri: scambio Juve con Kean

E’ stato a dir poco deludente il ritorno di Kean alla Juventus. I bianconeri provano ora a piazzarlo altrove, per il classe 2000 possibile ritorno in Premier League

Non è andato secondo le attese, sue e di quelle della Juventus il ritorno di Moise Kean a Torino. Riapprodato in bianconero subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, nell’arco dell’intera stagione il classe 2000 non è mai riuscito a conquistarsi un posto di rilievo nella formazione di Massimiliano Allegri. Alla fine il bottino è stato misero: appena 6 gol e 3 assist.

Non è un mistero il fatto che i bianconeri abbiano già cominciato a muoversi per piazzarlo altrove. Prima però dovrebbe avvenire il riscatto anticipato del cartellino di proprietà dell’Everton, obbligatorio nel 2023 per 28 milioni di euro. Ne sono già stati spesi 3 per il prestito, altri 4 uscirebbero per un’altra stagione a titolo temporaneo. Nelle scorse settimane era forte l’ipotesi PSG, dove la stagione passata l’attaccante di Vercelli fece molto bene, nell’ambito di uno scambio con Paredes non decollato a causa dell’addio di Leonardo. Sfumata l’ipotesi transalpina, ecco che per Kean potrebbe prendere quota la possibilità di un ritorno in Premier League, nella quale non riuscì a lasciare il segno con la maglia dei ‘Toffees’. E’ possibile infatti che la Juve decida di proporlo al Leeds in cambio di un esterno mancino di grande tecnica ed esplosività a quanto pare molto gradito ad Allegri, ovvero il brasiliano Raphinha.

Calciomercato Juventus, Kean per Raphinha: la risposta del Leeds

Il 24enne brasiliano nativo di Porto Alegre ha passaporto portoghese e per questo non andrebbe a occupare una casella extraUE. Per età e qualità sarebbe senza dubbio un super colpo, tuttavia va detto che il club di Radrizzani respingerebbe al mittente tale proposta di scambio. Per Raphinha, da tempo obiettivo del Barcellona, il numero uno della società inglese vuole solo cash nell’ordine di 40-50 milioni di euro.