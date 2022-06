Pirlo, addio Italia: scelta la prossima squadra

L’ex giocatore e tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha deciso il suo futuro

La prima esperienza da allenatore non si è chiusa nel migliore dei modi per Andrea Pirlo. L’idea della dirigenza bianconera di aprire un ciclo è naufragata dopo appena una stagione, lasciando il tecnico debuttante senza squadra, costretto di fatto ad un periodo sabbatico.

È servito un anno di tempo a Pirlo per rimettersi in carreggiata. Si sono susseguite tante voci su presunte squadre interessate negli ultimi mesi, dalla Cremonese all’Udinese, tutte conclusesi con un nulla di fatto. Ora, stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, si è finalmente aperta una pista e l’ex centrocampista è vicinissimo a firmare con il suo nuovo club.

Pirlo raggiungerà Vincenzo Montella in Turchia, sarà il prossimo allenatore del Karagumruk. Un’esperienza completamente di un’altra portata rispetto a quella alla Juventus, che dovrà forgiarlo in vista di palcoscenici più blasonati in futuro.

Pirlo riparte dal Karagumruk: la squadra

In Turchia ritroverà alcune vecchie conoscenze della Serie A come Fabio Borini ed Emiliano Viviano. La squadra, che si trova in Super Lig da poche stagione, ha terminato l’ultimo campionato all‘ottavo posto, appena sopra la premiata coppia Montella-Balotelli all’Adana Demirspor.

Da quanto filtra per lui l’accordo sarà annuale. Pirlo è probabilmente alla ricerca di un ambiente più tranquillo, lontano dai riflettori della Serie A, dove poter dare luce alle sue idee. Questa stagione in Turchia potrebbe diventare una sorta di trampolino di lancio per il futuro. I contatti in Italia sicuramente ci sono e chissà che tra qualche anno non si potrà rivedere ‘Il Maestro’ di nuovo su una panchina di Serie A.