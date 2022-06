Il Real Madrid lo scarica e spunta Mourinho: colpo choc

Il futuro di diversi big del Real Madrid è stato ormai deciso, dovranno lasciare i ‘Blancos’. Mourinho può piazzare il colpaccio in attacco

Il Real Madrid si prepara a una rivoluzione importante in vista della prossima stagione. I ‘Blancos’ infatti hanno deciso di lasciar partire diversi giocatori a parametro zero, programmando però diversi colpi importanti in entrata. Tra i giocatori che lasceranno Madrid a fine giugno, quando scadrà il contratto con il club spagnolo, ce n’è uno che potrebbe rientrare nei piani della Roma.

Infatti José Mourinho e la società giallorossa potrebbero tentare l’assalto a un attaccante destinato a lasciare i ‘Blancos’. Per la Roma sarebbe un colpo importante, di caratura internazionale, che porterebbe a Mourinho una freccia in più in attacco.

Bale saluta il Real Madrid: spunta la Roma

Gareth Bale si prepara a una nuova avventura. L’addio al Real Madrid è stato ormai ufficializzato e l’attaccante gallese lascerà i ‘Blancos’ a parametro zero a fine giugno, quando scadrà il contratto. Diversi club ovviamente hanno subito puntato il mirino su di lui e tra questi ce ne sarebbe anche uno italiano.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, anche la Roma avrebbe messo nel mirino Bale. Il gallese sarebbe ovviamente un acquisto importante a parametro zero, che porterebbe ai giallorossi oltre a tante qualità anche esperienza a livello internazionale. Intanto Bale avrebbe già scartato l’opzione Getafe, ma per la Roma potrebbe l’ingaggio potrebbe essere un ostacolo. Però sognare durante il calciomercato non costa nulla.