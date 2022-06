L’annuncio gela la Serie A: “Via per 50 milioni”

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo: la Serie A può dire addio ad uno dei suoi grandi protagonisti

Manca più di due mesi all’inizio della Serie A 2022/23 ed i club italiani si stanno già muovendo per pianificare le mosse di calciomercato. Il Milan punterà a difendere il titolo mentre è inevitabile che Inter e Napoli provino ad insidiare la squadra di Pioli l’anno prossimo: attenzione alla Juventus che, reduce da una stagione disastrosa, punterà ad un immediato rilancio. Per farlo serviranno colpi di assoluto spessore, che permettano ad Allegri di puntellare una rosa che ha mostrato diverse lacune nella passata annata calcistica.

In tal senso, uno dei nomi che accomuna l’interesse di Milan, Inter e Juventus è quello di Bremer. Il difensore del Torino, in scadenza nel 2024 ed eletto come miglior difensore della scorsa Serie A, Gleison Bremer. Il Torino si lecca i baffi visto che per il brasiliano c’è la fila ormai da diversi mesi. In tal senso, arriva un annuncio che non lascia troppe speranze alle big del nostro calcio.

Svolta Bremer: la Serie A è più lontana

Il giornalista Stefano Agresti, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è intervenuto per fare il punto sulla situazione che riguarda uno dei gioielli dell’ultima Serie A, destinato a cambiare maglia nelle prossime settimane. Si tratta del brasiliano Bremer, in forza al Torino e recentemente accostato con forza a Juventus, Inter e Milan. Il forte difensore, classe 1997, ha conquistato tutti dopo una stagione decisamente al di sopra delle righe con i granata. Adesso, però, per le big del nostro calcio sembra arrivare inesorabile la beffa.

“È un’asta, il Torino lo valuta almeno 50 milioni di euro. Va seguita con grande attenzione anche la Juve, oltre ad Inter e Milan in Italia, all’estero non c’è solo il Tottenham, ci sono tantissimi club di Premier League“. Le parole di Agresti, poi, aprono ad un ulteriore scenario che, se possibile, rende la concorrenza per l’acquisto di Bremer davvero spietata: “E attenzione anche al Paris Saint-Germain se non dovesse arrivare a Skriniar”.

Il pronostico del giornalista, però, vede favorita una pista su tutte: la Premier League. Agresti ha così concluso: “Viste le cifre, credo più alla Premier che alla Serie A”.