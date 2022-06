Tentazione Demiral, la Juventus risponde all’Inter con lo scambio

L’Atalanta potrebbe non riscattare Demiral: il nome del turco tenta l’Inter e allora può nascere lo scabio con la Juventus

Un’occasione. E’ quella che potrebbe diventare Merih Demiral se non dovesse essere riscattato dall’Atalanta. Per i bergamaschi è in procinto di partire un nuovo corso, sia societario che tecnico, e il difensore turco potrebbe non essere acquistato a titolo definitivo, facendo così ritorno alla Juventus.

Per fare cosa? Non sembra ipotizzabile una sua permanenza in bianconero, mentre appare più facile immaginare una sua nuova cessione anche perché il 24enne ha diversi estimatori. Tra questi c’è anche l’Inter che sta monitorando la situazione.

La squadra di Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa in difesa, con le sirene che circondano de Vrij, Skriniar e Bastoni. Demiral potrebbe essere un nome spendibile come rinforzo e Marotta segue con attenzione la situazione. Se non dovesse esserci il riscatto dell’Atalanta, l’amministratore delegato nerazzurro potrebbe bussare alla porta della Juve proponendo uno scambio.

Calciomercato Inter, Demiral per de Vrij: la risposta della Juventus

Marotta potrebbe proporre alla Juventus lo scambio tra Demiral e de Vrij, una operazione che ai bianconeri non convince del tutto. Così da Torino potrebbe essere lanciata una controfferta: Demiral in nerazzurro più 15 milioni di euro (per un totale di 37-38 milioni) per Skriniar.

Il centrale slovacco, in scadenza anche lui nel 2023, ha una valutazione intorno ai 40 milioni ma l’Inter non ha intenzione di privarsene se non per una proposta esclusivamente economica e importante. Su Skriniar c’è anche il Paris Saint-Germain e la sua conferma in nerazzurro non è da considerare sicura. Non andrà però alla Juventus, almeno non nello scambio con Demiral. Il turco resta nel mirino di Marotta e potrebbe comunque arrivare in un’operazione diversa da quella prospettata da Torino. Situazione da monitorare: Demiral è una tentazione per i nerazzurri.