Di Maria-Juventus, ci siamo: spunta la data della firma

Angel Di Maria e la Juventus sono sempre più vicini

Sino a qualche giorno fa la trattativa tra Di Maria e la Juventus sembrava essersi arenata definitivamente. L’argentino aveva scelto il Barcellona, capace di assecondare le sue richieste sia economiche che per quanto riguardava la durata annuale del contratto. Ora, però, la situazione pare essersi ribaltata.

La Juventus avrebbe scavalcato i blaugrana nell’affare a causa dei problemi di spazio salariale della squadra di Xavi. Servono alcune cessioni per poter garantire al Fideo lo stipendio richiesto e la situazione potrebbe andare per le lunghe. Così anche il giocatore stesso parrebbe essersi convinto della Serie A.

Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, i bianconeri avrebbero esaudito i desideri economici dell’esterno del PSG, garantendogli uno contratto annuale da 7 milioni netti più bonus. Ora la palla passa a Di Maria, ma sempre secondo il quotidiano ci sarebbe già una data entro la quale si avrà una risposta definitiva.

Di Maria, si attende la risposta: ecco la data

Il calciatore al momento si trova in vacanza, ma a breve farà rientro in patria per sistemare il suo futuro. Entro i prossimi tre giorni Di Maria darà la sua risposta definitiva alla Juventus. Al termine di queste 72 ore la sensazione è che El Fideo indosserà già virtualmente la maglia bianconera.

Se l’affare dovesse effettivamente andare in porto, probabilmente Cherubini abbandonerebbe la pista Kostic. L’attacco a tre con due esterni ipotizzato da Allegri in alcune interviste vedrebbe così l’argentino a destra con Vlahovic in mezzo e Morata a sinistra, in attesa del ritorno dall’infortunio di Federico Chiesa.

Un attacco extra lusso che mescola gioventù, talento ed esperienza. Se a questo si va ad aggiungere un altro probabile acquisto a zero come Paul Pogba, c’è il presentimento che quest’anno in Italia la Juventus faccia sul serio per rimettere mano allo Scudetto.