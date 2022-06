Nuova destinazione per l’attaccante: il PSG fa sul serio

Il PSG di Campos avrebbe messo nel mirino il nome di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid che ha vestito la maglia della Juventus nelle ultime due stagioni

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro in sede di calciomercato per consegnare al tecnico livornese un organico che possa migliorare quanto fatto nell’ultima deludente stagione.

I bianconeri hanno perso due finali, quella di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Inoltre la Juventus è uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal subendo una pesantissima sconfitta all’Allianz Stadium dopo un incoraggiante pareggio in Spagna. Infine, c’è il campionato di Serie A. La Vecchia Signora ha centrato facilmente il quarto posto rispetto all’annata sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo, ma essere fuori dal podio e dai discorsi scudetto di sicuro non è un buon viatico per quello che dovrebbe essere un nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, molto criticato negli ultimi mesi.

Fra i protagonisti dell’ultima stagione della Juventus c’è senza dubbio Alvaro Morata, attaccante spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid. Il giocatore iberico, nelle ultime due annate, è stato un cardine dell’attacco della Vecchia Signora prima di Pirlo e poi di Allegri, ma c’è un riscatto da pagare e un possibile inserimento sul giocatore di un top club europeo: stiamo parlando del PSG di Luis Campos.

Calciomercato Juventus, il PSG si inserisce per Morata

Il PSG, ancora a caccia di un nuovo allenatore visto l’addio di Mauricio Pochettino, potrebbe mettere gli occhi su Alvaro Morata. Mentre la Juventus è ancora impegnata con la trattativa con l’Atletico Madrid, il club parigino è pronto a sbaragliare la concorrenza magari mettendo sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro cash. Resta da valutare la volontà del giocatore che più volte ha ribadito l’intenzione di restare a Torino in maglia Juventus.