Scambio in Premier, il Milan tenta il colpaccio dalla big

Possibile occasione dall’Inghilterra per la trequarti del Milan di Stefano Pioli. Tutti i dettagli

Sta per terminare ufficialmente la stagione 2021-2022 con l’ultimo turno di Nations League in programma nella giornata di domani. Con lo stop del calcio giocato, tutte le attenzioni saranno rivolte ad una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia ancora una volta infuocata.

Manchester City e Liverpool hanno già annunciato Haaland e Darwin Nunez, il Real Madrid Tchouameni, mentre per le big italiane i tempi sono più lunghi. La Juventus sta aspettando Pogba, l’Inter Dybala, ed è al lavoro su più fronti anche il Milan neo campione d’Italia. In attesa di Origi e Renato Sanches, anche lui ormai ad un passo, Maldini e Massara restano a caccia di un esterno titolare per la fascia destra. Tanti i nomi già circolati, da Zaniolo ad Asensio, con una possibile novità che potrebbe rappresentare un’importante occasione dalla Premier League.

Calciomercato Milan, occasione Pepe dall’Arsenal

In uscita dalla Premier e dall’Arsenal c’è Nicolas Pépé. L’esterno ivoriano, pagato addirittura 80 milioni di euro dai Gunners, si è al momento rivelato un flop e sarebbe già stato scaricato dal club londinese. L’ex Lille, giocatore dalle qualità comunque indiscusse, potrebbe così rappresentare un’occasione anche per il Milan attraverso la formula del prestito. La società rossonera potrebbe infatti tentare di imbastire uno scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers, portando a Milano il talento ivoriano classe 1995. Occhi puntati, dunque, anche sulla possibile occasione Pépé in casa Milan.