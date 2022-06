Napoli, rinnovo vicino: i dettagli dell’accordo

Il Napoli è vicino all’accordo per un rinnovo di contratto

Le vicende legate ai rinnovi continuano ad essere al centro di polemiche in casa Napoli. Le voci su Koulibaly e Fabian Ruiz non si placano, ma nel frattempo la dirigenza partenopea è vicinissima a chiudere un altro accordo.

Stando a quanto riporta ‘Radio Kiss Kiss’, la trattativa per il rinnovo di Alex Meret sta facendo grossi passi e avanti ed è destinata a chiudersi a breve. Sul futuro del compagno di reparto Ospina ci sono ancora molti dubbi: pare esserci molta distanza al momento tra lui e De Laurentiis.

Il Napoli, in questo modo, vuole blindare il classe ’97, con l’auspicio magari di poter finalmente farlo diventare il numero uno della squadra dopo tanti anni in cui non è mai riuscito a prendere continuità.

Napoli, vicino l’accordo con Meret: la durata del contratto

Il portiere azzurro, che quest’anno ha collezionato solamente 15 presenze complessive, sembra destinato a legarsi a Napoli sino al 2027. Un accordo lungo, quindi, è ciò che hanno in mente l’estremo difensore e il suo entourage, quasi in controtendenza con quanto accade da qualche stagione a questa parte.

Meret sembra destinato a restare a Napoli ancora molti anni. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.