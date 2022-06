Big dal Napoli, la Juventus prepara lo scambio

Occasione dal Napoli di Spalletti in casa Juventus. Ecco il possibile affare con il club azzurro, tutti i dettagli

“Gli investimenti sono legati alla loro sostenibilità. Anticipare l’acquisto di Vlahovic a gennaio è stato utile in chiave di programmazione. Di sicuro saremo pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno”.

“La considerazione che ci sia necessità di rinforzare il centrocampo mi trova d’accordo, ma dovremo essere bravi a trovare il giusto equilibrio tra centrocampo, attacco e difesa”. Nel finale di stagione, prima dell’inizio del calciomercato, Maurizio Arrivabene ha parlato così delle strategie della Juventus per la sessione estiva. Il grande investimento è stato fatto a gennaio con Dusan Vlahovic, e tra le priorità della dirigenza c’è ora quella di rinforzare il centrocampo. Pogba, dunque, potrebbe non essere l’unico colpo in entrata, ma molto dipenderà dalle uscite nel reparto e in particolare dalle situazioni di Arthur e dell’esubero Ramsey. Nelle ultime ore ci sarebbe anche stato un ritorno di fiamma per un big della Serie A.

Calciomercato Juve, assalto a Fabian Ruiz

Il club bianconero sarebbe tornato sulle tracce di Fabian Ruiz. Il big del Napoli è sempre in bilico e, con un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare gli azzurri già in estate. Per lo spagnolo si è già parlato di un possibile ritorno in patria, ma anche la Juventus starebbe monitorando la sua situazione. Possibile anche la carta Arthur: la dirigenza bianconera potrebbe infatti proporre il cartellino del brasiliano per convincere il Napoli. Tuttavia, De Laurentiis non fa sconti e ad un anno dalla scadenza del contratto di Fabian Ruiz chiede solo cash. Una cifra di circa 35-40 milioni di euro. La Juventus è avvisata.