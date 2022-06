“Via Mancini”, Germania-Italia scatena il caos

L’Italia è sotto con la Germania e la prestazione degli azzurri scatena la polemica sui social: dito puntato contro Mancini e qualche individualità

Al termine del primo tempo della partita di Nations League contro la Germania a Monchengladbach, l’Italia ha convinto ben poco. Non soltanto le scelte tattiche ma soprattutto il fatto di aver subito troppo la pressione tedesca. Così i tifosi nostrani si sono scatenati sui social, alzando soprattutto una vibrante polemica contro il commissario tecnico Mancini e il presidente della Federazione, Gravina.

A questi si aggiungono anche le prestazioni sottotono di Calabria e Bastoni, con quest’ultimo imputato di non valere affatto gli 80 milioni di euro fissati dall’Inter in questa sessione di calciomercato.

se voleva veramente far giocare giocatori così, va bene ma non contro squadre come la Germania… #GermaniaItalia

