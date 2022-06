Affare in casa Inter, accordo ad un passo

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: accordo sempre più vicino, il maxi-affare

Una nuova idea suggestiva in vista della prossima stagione: Simone Inzaghi è pronto ad affrontare un’altra avventura da urlo alla guida della compagine nerazzurra.

Come svelato da Calciomercato.it, l’Inter sarebbe ad un passo dal colpo a centrocampo con Kristjan Asllani pronto a vestire la maglia nerazzurra in vista della prossima stagione. La società milanese potrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito a partire da 4 milioni, mentre l’obbligo è fissato a 10 totali. Verso Empoli potrebbe andare l’attaccante uruguaiano, Martin Satriano, che ha vissuto gli ultimi sei mesi in prestito al Brest facendo molto bene e trovando anche la via del gol in diverse occasioni.

Calciomercato, Asllani il vice-Brozovic per Inzaghi

Tante squadre sarebbero sulle sue tracce: dal Torino al Tottenham ed Arsenal. In caso di rinuncia potrebbe esserci anche il profilo di Sebastiano Esposito, che potrebbe soddisfare le richieste del presidente Corsi. Affare sempre più in dirittura d’arrivo tra i due club italiani, che hanno già concluso diversi colpi in passato. Nella scorsa stagione lo stesso Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a Marcelo Brozovic nel momento più delicato della stagione non avendo neessuna alternativa adeguata a sua disposizione. Ora Asllani potrebbe compiere il salto di qualità con il giovane centrocampista albanese, classe 2002, voglioso di fare passi da gigante in poco tempo.