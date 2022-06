Pirlo chiama i suoi pupilli: il primo colpo dalla Juve

Il Karagumruk guarda in Serie A dopo l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo: prima richiesta in casa Juventus. Tutti i dettagli

“Ho avuto tanti contatti, con diverse squadre, sia in Italia che all’estero. Ma le ambizioni di questo club mi hanno convinto: non è stato difficile scegliere. Questa avventura mi sembrava la scelta ideale per la mia carriera: non vedo l’ora di cominciare”.

“Nella mia carriera ho sempre giocato per vincere. Sono qui per fare bene e per cercare di arrivare nelle prime posizioni della Super Lig. Porterò qui le mie idee, cercando di vincere e allo stesso tempo di giocare bene”. Andrea Pirlo si è presentato negli scorsi giorni al Karagumruk. Dopo la prima esperienza sulla panchina della Juventus terminata con l’esonero, il tecnico riparte dalla Turchia. Adesso è tempo di calciomercato per l’allenatore e i dirigente del club turco. Con ogni probabilità si guarderà anche alla Serie A e al club bianconero, allenato da Pirlo nella stagione 2020-2021. Ecco la possibile richiesta del tecnico.

Calciomercato Juve, Pirlo punta McKennie

Una delle prime richieste di Pirlo potrebbe essere Weston McKennie. Il centrocampista americano è stato tra i migliori nella stagione in bianconero del tecnico esordiente. L’ex Schalke non è incedibile per la Juventus e, di fronte ad un’offerta importante, sarà lasciato partire dai bianconeri. La richiesta iniziale è di circa 40 milioni di euro. Staremo a vedere.