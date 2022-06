Nuovo nome per la fascia sinistra: arriva da Guardiola

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino il nome di Zinchenko, terzino sinistro del Manchester City di Pep Guardiola: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus sta vivendo delle settimane decisamente tumultuose sia a livello tecnico che in sede di calciomercato.

I bianconeri hanno messo in archivio una stagione decisamente deludente, culminata, in negativo, con la sconfitta nella finalissima di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un’annata senza trofei, la prima da 11 anni a questa parte per la Vecchia Signora, che deve far riflettere sia la dirigenza che Massimiliano Allegri, tecnico livornese tornato al timone di una squadra dopo lo stop di due anni. Inoltre, nella giornata di ieri, è arrivato un altro scossone che potrebbe aprire nuovi clamorosi scenari alla Continassa. L’allenatore della Juventus è stato infatti paparazzato insieme a Luis Campos, nuovo dirigente del PSG dopo l’addio di Leonardo, e il meeting non può essere stato totalmente casuale come si vuol pensare e ciò potrebbe aprire a mille nuove piste in vista dell’immediato futuro della squadra bianconera.

Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per migliorare un organico che ha mostrato diverse lacune nella scorsa stagione. Il ritorno di Paul Pogba, centrocampista francese in scadenza di contratto con il Manchester United, sembra ormai cosa fatta, ma la Vecchia Signora è al lavoro anche per un terzino sinistro. In quest’ottica attenzione anche al profilo di Zinchenko, laterale del Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, spunta Zinchenko: ecco i dettagli

Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro che è cresciuto molto sotto la guida tecnica di Pep Guardiola, potrebbe essere il nome giusto per il nuovo corso della Juventus. Il giocatore ucraino è infatti dotato di una grandissima tecnica, ma è abile anche nella copertura difensiva con i ritmi della Premier League che senza dubbio lo hanno aiutato nella crescita dal punto di vista tattico. Zinchenko ha una valutazione di circa 25 milioni di euro ed un contratto in scadenza con i Citizens nel 2024.