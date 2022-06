Il Real Madrid tenta lo scippo in Serie A: così cambia tutto

Il Real Madrid è alla ricerca di nuovi innesti per la prossima stagione e punta il mirino in Serie A: Ancelotti ha scelto

Ancora una volta il Real Madrid ha alzato al cielo la Champions League, la quattordicesima della loro storia. I ‘Blancos’ hanno dimostrato una forza di squadra che ha lasciato senza parole l’Europa intera e portato il club a vincere il massimo trofeo europeo con Carlo Ancelotti a guidarlo.

Durante questa sessione di calciomercato estiva ci saranno alcuni cambiamenti nel Real Madrid e uno di questi potrebbe essere tra i pali. Il club spagnolo sembrerebbe aver puntato il mirino in Serie A per sostituire il portiere in partenza.

Calciomercato Napoli, Ancelotti punta il mirino su Ospina

Il futuro tra i pali del Napoli è ancora incerto. Ospina e Meret sono stati i due portieri che si sono alternati in questa stagione, con il club partenopeo che sarebbe orientato verso la conferma del giovane italiano. Dunque Ospina, il cui contratto col Napoli scadrà tra due settimane, sembrerebbe pronto a partire. Così a mettere gli occhi su di lui sembrerebbe essere il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, il giovane portiere del Real Madrid, Andryi Lunin, sembrerebbe pronto a lasciare i ‘Blancos’ per trovare maggiore spazio. Così Ancelotti avrebbe messo nel mirino Ospina, ma non solo. Infatti la concorrenza sarebbe rappresentata da Gabriel Slonina, portiere dei Chicago Fire. Così Ospina sembrerebbe essere in lizza per diventare il vice Courtois dopo l’addio al Napoli.