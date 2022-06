Donnarumma agita l’Italia: “Mi preoccupa”

Donnarumma mette a segno un altro errore e anche nell’intervista post partita dimostra di non essere in un momento sereno

L’Italia prende un’altra batosta, questa volta contro la Germania. 5-2 il risultato finale, reso meno amaro solo dai due gol nel finale di Gnonto e Bastoni, ma certamente una partita significativa che dimostra le enormi difficoltà della nazionale di Roberto Mancini.

Tanti errori, tra cui quello di Gigio Donnarumma in occasione del gol del 5-0 di Werner. Errore con i piedi che ha ricordato quello di pochi mesi fa in Champions League contro il Real Madrid. Il portiere azzurro è stato uno degli eroi dell’Europeo, appena un’estate fa, ricevendo anche il premio di miglior portiere. Adesso sembra un giocatore involuto, poco sereno soprattutto psicologicamente. In merito all’errore del portiere del PSG è intervenuto il giornalista Mario Mattioli a ‘Radio Radio’.

Donnarumma: “Non è sereno, deve dare l’esempio”

“Donnarumma non è sereno, non ha equilibrio. E questo è un problema vero, è lui uno dei giocatori da cui ripartire. Però, se svalvola in questo modo… Mi preoccupa questa reazione stizzita, la domanda della giornalista è stata posta con correttezza. La sua risposta piccata vuol dire che non è in completo controllo. Non è più un ragazzino, un professionista di questo livello non può incorrere in queste scivolate, deve dare l’esempio”.