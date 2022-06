“Dimissioni subito”: terremoto Mancini, c’è il nome del nuovo ct

Una levata di scudi contro Roberto Mancini dopo il disastro della Nazionale contro la Germania: dimissioni immediate, c’è già il nome del nuovo ct

Dopo la sconfitta con la Macedonia, con la conseguente mancata qualificazione ai Mondiali, sembrava che l’Italia non potesse fare peggio. E invece contro la Germania ci è riuscita.

I cinque gol rifilati agli azzurri dalla squadra di Flick sono un macigno nel percorso di rinascita del calcio italiano. I tanti giovani schierati dal commissario tecnico Mancini non hanno retto la forza d’urto dei tedeschi e a ‘tradire’ sono stati anche gli uomini più rappresentativi, come Donnarumma e Barella. Un disastro con pochi precedenti che ha riacceso i riflettori sulla scelta della Figc di continuare con Mancini in panchina anche dopo la sconfitta con la Macedonia.

Una decisione che ora sembra non pagare, almeno a giudicare dai tanti tweet polemici indirizzati proprio al commissario tecnico. La vittoria dell’Europeo è ormai messa in archivio, distante anni luce: le notti dello scorso luglio sono flebile per quanto dolce ricordo davanti al momento nero vissuto dalla Nazionale.

Italia, Mancini out spopola su Twitter: scelto il sostituto

Ed allora andando a frugare tra i centinaia di messaggi Twitter che fanno riferimento all’hashtag ManciniOut la sentenza è chiara e non appellabile: dimissioni immediate. In tanti chiedono al ct di farsi da parte, altrettanti i tifosi che invitano la Figc ad intervenire il prima possibile e si chiedono cosa altro deve accadere per un cambio alla guida della Nazionale. C’è anche chi va avanti e individua il nome del nuovo commissario tecnico: “Subito Claudio Ranieri o promuovere Nicolato“.

Insomma, per Mancini riuscire a riconquistare la fiducia sarà un’impresa difficile e non scontata. Quasi quanto riportare l’Italia ai Mondiali.

#ManciniOut Abbiamo resuscitato gente come Werner che nn ne azzeccava + una. È stata una mattanza come con l'Argentina dove meritavamo passivo ben peggiore. Siamo la nazionale + ridicola d'Europa in questo momento dopo Gibilterra. #Donnarumma scandaloso.#GermaniaItalia #Italia — Warmen (@WarmenBent) June 15, 2022

#nazionaleitaliana da rifondare a partire dal vertice.#ManciniOut e ##Gravina pure!

Figura da nani di fronte ai giganti… — CriticaMente (@CriticaMente610) June 15, 2022

#Mancini Adesso ANCHE dopo gli esperimenti ..#ManciniOut DIMISSIONI O ANDAR VIA,

SUBITO Claudio RANIERI , O PROMUOVERE NICOLATO

💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 — ROGER 74 (@mastrodea74) June 15, 2022

Disastro Italia l'europeo vinto è come la polvere nascosta sotto il tappeto il ct. #Mancini non ci sta capendo niente deve ringraziare la stampa e la #Figc se non lo hanno ancora cacciato!

La nazionale comporta l'1/2% del PIL, così non si può più andare avanti!#ManciniOut — ⚡Jack 🌹Straw 💀 (@JSfromWichita) June 15, 2022

#ManciniOut #UEFANationsLeague Sarà sempre troppo tardi quando manderanno via #Mancini.E poi ha rotto con quella faccia a fine partita che sembra che goda di un salvacondotto a vita dopo gli Europei. Andiamo avanti così,facciamoci del male.Che figuraccia#GermaniaItalia #Italia — Warmen (@WarmenBent) June 15, 2022