Può tornare Bielsa: il sogno si chiama Griezmann

Tutto dipenderà dalle elezioni, ma la suggestione “El Loco” Bielsa potrebbe tornare d’attualità: l’altro sogno nel cassetto è quello di Antoine Griezmann

Novità interessanti in vista della prossima stagione. Prossimamente ci saranno le elezioni presidenziali ed è stato tirato in ballo il nome de “El Loco” Bielsa.

In caso di vittoria di Iñaki Arechabaleta per le elezioni presidenziali dell’Athletic Bilbao, Marcelo Bielsa sarà il nuovo allenatore del club spagnolo. La scelta è stata così confermata con il colpo da sogno in attacco con l’acquisto di Antoine Griezmann, che conosce molto bene la terra basca dopo aver giocato nel settore giovanile della Real Sociedad. All’età di 14 anni il talentuoso giocatore francese ha lasciato la sua terra natìa per provare così fin da subito nuove avventure.

Calciomercato, Bielsa più Griezmann: a Bilbao si inizia a sognare

Di proprietà del Barcellona, Griezmann è stato girato in prestito all’Atlético Madrid: ora i colchoneros dovranno riscattarlo obbligatoriamente alla fine del secondo anno di prestito per 40 milioni, se giocherà più del 50% dei minuti disponibili. Un sogno nel cassetto per quanto riguarda l’Athletic Club che vorrebbe riportare a Bilbao il calcio di un tempo. Bielsa ha lasciato un ottimo ricordo nella squadra basca ed ora potrebbe tornare subito: la scelta è caduta su di lui da parte di uno dei candidati per le elezioni presidenziali. Al Leeds è tornato a regalare magie di grande calcio prima della separazione dal club inglese dopo la promozione in Premier League con una cavalcata entusiasmante negli anni scorsi.