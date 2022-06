Alla Juve fino al 2025: UFFICIALE la firma

Il calciatore ha firmato il nuovo contratto con la Juventus fino al 2025: il club bianconero lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale

Non solo la campagna acquisti con su tutti Pogba e Di Maria. In casa Juventus tiene ancora banco la questione rinnovi. In particolare, era rimasto in sospeso quello di Mattia De Sciglio, giocatore che Allegri ha voluto nuovamente in bianconero e su cui ha intenzione di puntare ancora in futuro.

La situazione si è finalmente sbloccata. Poco fa il club di Exor ha rilasciato un comunicato ufficiale, in cui rende noto che il terzino ex Lione ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025. Dunque, De Sciglio proseguirà l’avventura a Torino con la maglia bianconera per almeno altri tre anni.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: De Sciglio rinnova fino al 2025

Di seguito la nota rilasciata dalla Juventus sul proprio sito: “La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juventus saranno insieme per altri 3 anni – si legge nel comunicato -, fino al 30 giugno 2025. Bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda annata per numero di presenze in Serie A: 20, nel 2018/19 furono 22. Ancora insieme!“.