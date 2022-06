Altro che Juventus, Koulibaly va all’Inter e fa felice anche Spalletti

Koulibaly accende il mercato: altro che Juventus, il senegalese può finire all’Inter, lo scambio può far felice anche Spalletti

Da Insigne a Mertens, scorrono i titoli di coda sul Napoli nato con Benitez, cresciuto con Sarri e che ha mancato l’appuntamento più importante anche con Spalletti.

La bandiere si ammainano su una tappa importante della storia azzurra, ma l’addio più doloroso potrebbe essere quello di Kalidou Koulibaly. Il Komandante dei partenopei è – come praticamente tutti i calciatori di Spalletti – sul mercato: ha il cartellino con il prezzo esposto, per trentacinque milioni di euro può andare via. Di società interessate non ne mancano e il contratto in scadenza tra un anno – con poche possibilità di essere rinnovato vista la spending review varata dalla società – rappresenta un richiamo ancora maggiore.

Così ci pensa il Barcellona, è tentata la Juventus che deve però affrontare qualche ostacolo in più e inizia a pensarci pure l’Inter. Anche in casa nerazzurra l’estate 2022 può essere quella degli addii. Questioni di bilancio e davanti a offerte importanti le cessioni possono diventare realtà. Ragionamento che vale per Skriniar, corteggiato in maniera insistente dal Paris Saint-Germain, così come per de Vrij, a cui non mancano pretendenti. Ed allora in caso di doppio addio, Marotta potrebbe bussare proprio alla porta del Napoli per chiedere Koulibaly, prospettando un affare che potrebbe trovare il consenso anche di Spalletti.

Calciomercato Inter, scambio per Koulibaly

Dall’Inter potrebbe essere proposto al Napoli uno scambio Koulibaly–Correa con l’aggiunta di un conguaglio cash. Per arrivare ai trentacinque milioni voluti da De Laurentiis, Marotta aggiungerebbe 10 milioni di euro al cartellino dell’attaccante argentino, valutato circa venticinque.

Correa è un profilo che farebbe comodo a Spalletti considerate le partenze in attacco di Insigne e probabilmente anche di Mertens. Da vincere però le resistenze del patron del Napoli che preferirebbe un’offerta solo cash. Ipotesi da non scartare comunque nell’estate degli addii…