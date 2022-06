Occasione Juventus, proposto dal Real Madrid

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per colpi da urlo: il club bianconero avrebbe ricevuto una proposta dal Real Madrid

Saranno mesi bollenti in casa Juventus con la possibilità di arrivare ad innesti funzionali al progetto tattico di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è sempre molto attivo per colpi da urlo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto rivelato da Momblano durante ‘Juventibus” il Real Madrid avrebbe formulato una proposta alla Juventus per quanto riguarda il terzino Ferland Mendy, che ha una valutazione che si aggira intorno ai 28 milioni di euro. Il club bianconero è sempre al lavoro per nuovi colpi in vista della prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, Mendy idea suggestiva per la Juventus

Non solo acquisti per la Juventus, che potrebbe così salutare anche i vari Alex Sandro, Arthur, Ramsey e Moise Kean, pronti a dire addio a titolo definitivo. Questi calciatori non farebbero più parte del progetto tecnico del club bianconero e sarebbero così pronti a trovare una nuova sistemazione in vista della porssima stagione. Mendy, al momento, si tratterebbe di una suggestione per la compagine bianconera, alla ricerca di un valido terzino sinistro.