Colpo Inter, trovato l’accordo: l’agente ufficializza l’affare

L’Inter mette a segno il suo primo colpo per la prossima stagione: l’agente del calciatore lo ufficializza all’uscita della sede

Il calciomercato estivo non è ancora aperto ufficialmente in Italia, ma tra meno di due settimane lo sarà. L’Inter si è già mossa per cercare di portare rinforzi a Simone Inzaghi, la cui rosa ha bisogno sicuramente di qualche innesto in più per tornare a conquistare lo scudetto e migliorare anche le prestazioni in Europa.

Nel frattempo l’Inter si avvicina a mettere a segno il primo colpo di questa sessione estiva per i trasferimenti. A confermare l’accordo è stato proprio l’agente del calciatore all’uscita della sede dell’Inter. Si aspetta solo l’ufficialità.

Calciomercato Inter, accordo per Asllani: la conferma dell’agente

L’Inter si prepara ad accogliere il primo acquisto per la prossima stagione. Questo sarà Kristjan Asllani, centrocampista che ha attirato su di sé l’attenzione dei nerazzurri con la maglia dell’Empoli in questa stagione, dove ha collezionato 26 presenze, mettendo a segno anche un gol.

Quest’oggi, all’uscita della sede l’Inter, il suo agente Elio Berti ha confermato il raggiungimento dell’accordo ai giornalisti lì presenti affermando: “Siamo stati informati che le società hanno trovato un accordo. C’è piena disponibilità da tutte le parti. Siamo tutti contenti. Milan? Siamo qua all’Inter”. Dunque l’Inter mette a segno il primo colpo assicurandosi il vice Brozovic per la prossima stagione.