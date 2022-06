Tutto pronto per l’addio ma niente Serie A: è idea Premier

Il PSG ha tutto l’interesse di liberarsi del centravanti in esubero ma la Serie A non è la pista migliore, c’è apertura dalla Premier League

Si è già parlato tanto della possibilità concreta del PSG di strappare Milan Skriniar all’Inter, ma il difensore non è il solo nella lunga lista di obiettivi del ds Campos presenti in Serie A. Quel che però la dirigenza parigina ha da scontare prima è la chiusura delle trattative sugli esuberi: ce ne sono fin troppi per garantire un ricambio senza intoppi.

Primo fra tutti il centravanti ex nerazzurro Mauro Icardi, di contratto al PSG fino al 2024, accostato per diversi mesi proprio ad un ritorno nella massima serie italiana. La Juventus, infatti, ha sondato il suo profilo a lungo prima di rendersi conto che forse i soli 5 gol in 30 presenze non sono poi un gran biglietto da visita. Per di più, come spiega ‘fichajes.com’ in ripresa a quanto trattato da ‘Il Corriere dello Sport’, il calciatore si sente assolutamente a suo agio al Parco dei Principi di Parigi ed è un po’ restio ad andar via.

Calciomercato, sfuma la pista Juve: Wolverhampton su Icardi

A patto che però non arrivi un’offerta congeniale ad entrambe le parti, dietro la spinta dell’agente Jorge Mendes. Ed in ogni caso il mercato di Serie A non sembra poi così adatto al suo profilo. Dalla Premier League, al contrario, filtra ottimismo: il Wolverhampton potrebbe essere oggi una delle papabili opzioni per il futuro dell’argentino. Di certo una piazza dove poter ripartire per riprendere in mano quel pizzico di reputazione che in tanti hanno lamentato di aver disperso per strada.