Vola all’Inter con lo scambio: tre assi nella manica

Uno degli obiettivi di calciomercato dell’Inter potrebbe approdare alla corte di Simone Inzaghi tramite scambio: tripla contropartita

L’Inter vuole sprintare. Il club nerazzurro, senza dubbio quello più attivo in questa prima fase di calciomercato, sta premendo sull’acceleratore al fine di ultimare il più in fretta possibile le diverse operazioni in entrata in ballo. Tra le varie cose, si pensa anche alla difesa.

La ‘Benemata’ ha intenzione di rinforzare il reparto con un colpo di spessore, a prescindere dalla partenza o meno di Skriniar in direzione Paris Saint Germain. In tal senso, l’obiettivo numero uno della società meneghina è Gleison Bremer, il difensore centrale in forza al Torino che ha letteralmente dominato in Serie A nella stagione da poco terminata.

Calciomercato Inter, scambio per Bremer: tripla contropartita

Accostato anche a Milan e Juventus in Italia, Bremer sarebbe ovviamente un colpaccio, non a caso la valutazione dei granata è alta e si attesta sui 40 milioni di euro. Ecco che l’Inter potrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica nell’affare, che abbasserebbe l’esborso cash. Le carte da giocare sarebbero tre, ossia uno tra Stefano Sensi (7-10 milioni), Roberto Gagliardini (10-12 milioni) e Andrea Pinamonti (17-20 milioni). Riflessioni in corso.