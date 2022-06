Pinamonti via dall’Italia, lo scambio a sorpresa stuzzica l’Inter

Andrea Pinamonti non resterà all’Inter: grande interesse in Serie A ma il suo futuro potrebbe essere all’estero, lo scambio stuzzica Marotta

Grande interesse intorno al nome di Andrea Pinamonti. La stagione positiva vissuta con la maglia dell’Empoli (13 gol in campionato) ha acceso i riflettori sul 23enne attaccante di proprietà dell’Inter.

La certezza è che non ci sarà per lui un futuro in maglia nerazzurra e il suo nome fa gola a diversi club. Fiorentina, Monza e Torino sono le squadre che hanno manifestato gradimento per un approdo di Pinamonti nelle loro rose, ma il calciatore non ha fretta di decidere. La volontà di Pinamonti è quella di scegliere la soluzione migliore e attendere l’arrivo eventuale di proposte da squadra più blasonate. Così, se Galliani ha presentato al momento l’offerta più concreta, rendendo evidenti le ambizioni del Monza al primo anno in Serie B, l’Inter si è mossa anche all’estero.

Nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha incontrato un intermediario che ha portato sondaggi dalla Francia e dalla Germania. Si tratta di ipotesi gradite allo stesso Pinamonti e che potrebbero sfociare anche in una trattativa. In particolare c’è una pista che potrebbe portare il 23enne attaccante italiano in Bundesliga e ‘regalare’ un rinforzo all’Inter.

Calciomercato Inter, scambio con il Lipsia per Pinamonti

E’ il Lipsia una delle squadre di Bundesliga che si è fatta avanti per Andrea Pinamonti. Il club è uno dei più ricchi e ambiziosi del campionato tedesco e ha dalla sua anche il fatto di essersi qualificata per la prossima Champions League.

Per Pinamonti sicuramente una destinazione gradita e l’affare potrebbe far comodo anche all’Inter. Dalla Germania, infatti, potrebbero mettere sul piatto Josko Gvardiol, 20 anni, difensore croato in forza alla squadra di Domenico Tedesco. Inzaghi ha la necessità di nuovi innesti nel reparto arretrato dove Ranocchia andrà via a zero e dove potrebbe essere anche una partenza importante. Da Pinamonti potrebbe arrivare l’assist per un rinforzo a sorpresa.