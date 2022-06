Sospiro di sollievo Juventus: virata decisiva

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo in questa sessione estiva di calciomercato: virata decisiva e big tolto dalla lista

Dovrà lavorare sicuramente molto la Juventus per tornare a livelli importanti e tornare a vincere sin dalla prossima stagione. Quella che si è appena chiusa è stata certamente una stagione negativa per i bianconeri, poiché per la prima volta dopo un decennio si è chiusa senza trofei.

Nel frattempo però sono diversi i club europei che hanno iniziato a puntare il mirino proprio tra i bianconeri, visti i diversi big presenti nella rosa di Allegri. Il tecnico juventino può però tirare un sospiro di sollievo, visto che un top club ha deciso di cambiare obiettivo e lasciare il big bianconero.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vira su Kounde: ‘mollato’ de Ligt

Il calciomercato estivo è imprevedibile e anche i big spesso possono essere coinvolti in operazioni inaspettate. In casa Juventus ovviamente sono diversi i giocatori che hanno attirato l’attenzione dei club europei. Uno su tutti sembrerebbe essere Matthijs de Ligt, già corteggiato da molti ai tempi dell’Ajax e ora ancora di più. Sulle sue tracce sembrava esserci il Chelsea, che deve rimpiazzare l’addio di Rudiger, ma i ‘Blues’ avrebbero cambiato idea.

Infatti il club inglese sembrerebbe voler virare su Jules Kounde, difensore del Siviglia classe ’98. Il club spagnolo inoltre, secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur sul suo profilo Instagram, avrebbero già individuato il suo erede in Facundo Medina, difensore del Lens. Così facendo la Juventus potrebbe tirare un sospiro di sollievo sul futuro di de Ligt.