Addio e sconto, il Milan fiuta l’affare in Serie A

Il Milan valuta un’interessante opportunità in Serie A in ambito di calciomercato: il calciatore può diventare rossonero con lo sconto

Momento non semplice in casa Milan. Stanno aumentando i dubbi sui rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara, il duo che ha contribuito fortemente alla conquista dello Scudetto nell’ultima stagione. Ad oggi, non sono stati fatti passi avanti concreti per i prolungamenti in questione e il calciomercato, inevitabilmente, ne risente.

Tant’è che il ‘Diavolo’ sta rallentando le operazioni in entrata. Ma, nonostante questa fase di attesa, la dirigenza lombarda continua a guardarsi attorno alla ricerca di ghiotte occasioni da cogliere per potenziare la rosa agli ordini di mister Stefano Pioli. Come noto, il club di Via Aldo Rossi è a caccia di un mediano, che andrebbe a coprire il buco lasciato da Franck Kessie.

Milan, affare low cost in Serie A: può arrivare con lo sconto

A tal proposito, c’è da registrare un concreto interesse da parte della Sampdoria nei confronti di Matteo Gabbia e il Milan potrebbe cercare di approfittarne. Si valuta, infatti, l’acquisto di Morten Thorsby, che è in scadenza giugno 2023 e, di conseguenza, sarebbe un affare low cost. Se Gabbia dovesse partire in prestito direzione Genova, i blucerchiati potrebbero concedere uno sconto ai rossoneri per il trasferimento del norvegese classe ’96. Cifra sui 2-3 milioni: non è da escludere che le due società decidano di approfondire il discorso prossimamente.